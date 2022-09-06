Вице-премьер Чернышенко анонсировал появление на Дальнем Востоке 12 новых курортов

На Дальнем Востоке могут появиться 12 новых курортов, а соответствующие предложения будут сформированы уже в 2022 году. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«По поручению председателя правительства в приоритетном порядке прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования, которая называется «Дальний Восток». По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации и будут создаваться 12 курортов», — отметил Чернышенко.

По его словам, предварительные расчеты правительства России говорят о том, что к 2030 году внутренний туристический поток по стране составит 140 млн поездок в год. При этом из бюджета будет выделено 462 млрд рублей в период с 2023 по 2030 год в качестве инвестиций.

Он добавил, что в 2020 году российский туризм финансировался на 11 млрд рублей. В 2022 году эта цифра выросла до 75 млрд рублей. При этом данные показатели будут только расти.

22 августа «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писал, что российские власти начали обсуждение по поводу строительства в Дагестане нового морского курорта, который может стать аналогом Сочи.