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Сбер готов увеличить финансирование проекта «Арктик СПГ-2»

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбербанк продолжит финансирование проекта «Арктик СПГ-2» и допускает увеличение объемов этого финансирования при необходимости, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума.

«Мы однозначно поддержим наших партнеров в «Арктик СПГ-2», продолжаем финансирование на тех же условиях, если необходимо будет добавить денежные средства, мы, конечно, готовы», — сказал он.

«Арктик СПГ-2» — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа «Новатэка» после «Ямала СПГ». Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО.

По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии «Арктик СПГ-2» запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025-2026 года.

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