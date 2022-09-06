Первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил, что Сбербанк рассматривает возможность установки китайских банкоматов в своей сети.

«Да, Сбер рассматривает дополнение сети банкоматов китайскими устройствами, у нас есть контракты. Кроме того, у нас впервые в стране и, насколько мы знаем, впервые в мире будет операционная система, основанная на Linux. Это абсолютно открытый код, абсолютно российское программное обеспечение для банкоматов на Linux, которое не зависит ни от кого и будет поставлено на все наши банкоматы», — сказал он.

Ведяхин добавил, что банкоматы будут бесконтактными.

«Наш клиент никак не заметит разницы в сервисах, которые он получает», — подчеркнул он.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума — «На пути к многополярному миру». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.