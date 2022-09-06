Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: нет бенефициара сокращения поставок газа из РФ

Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в данный момент в мире нет ни одной страны, которая могла бы выступить бенефициаром сокращения поставок российского газа. Об этом она рассказала РБК на Восточном экономическом форуме.

«Во всей этой ситуации вообще нет бенефициара», — отметила она.

Европейский союз с начала специальной военной операции РФ на Украине ввел против России несколько пакетов санкций. Шестой пакет санкций включил в себя частичное эмбарго на импорт российской нефти, но ограничения на поставки газа в него не вошли. Против введения такого эмбарго выступали Германия, Австрия, Сербия и Венгрия.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов предположил, что европейские государства не смогут отказаться от российского газа даже к 2027 году. Он считает, что предстоящая зима покажет, насколько Евросоюз действительно верит в отказ от российского газа. По его мнению, если европейские политики будут придерживаться этой позиции, то это приведет к остановке промышленности в ЕС.