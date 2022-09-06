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Песков заявил о сокращении ВВП России немногим более чем на 2% по итогам года

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Экономика России по итогам 2022 года сократится чуть более чем на 2%. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас сократится ВВП чуть больше чем на 2% по итогам года. Прогнозировали большее падение», — отметил Песков.

По его словам, сейчас проводится титаническая работа по стабилизации экономики страны из-за антироссийских санкций. Кроме того, на совещаниях с президентом России Владимиром Путиным обсуждаются различные сценарии для экономики. Однако реальные цифры дают повод для «умеренного оптимизма».

В начале сентября глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация в экономике складывается лучше ожиданий, России удалось избежать дестабилизации финансовой системы в связи с международными санкциями. Решетников отметил, что текущие экономические показатели лучше, чем прогнозировалось в начале весны 2022 года. За второй квартал объем ВВП России сократился только на 4%.

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