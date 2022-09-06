Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Европа несет ответственность за ремонт турбин «Северного потока», сообщает ТАСС.

«Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы, потому что этому препятствуют санкции», — пояснил Песков.

2 сентября «Газпром» сообщил, что транспортировку газа по «Северному потоку» полностью остановили на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.

Дело в том, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате КС «Портовая» выявили повреждения. Речь шла об утечке масла с примесью герметизирующего состава. В «Газпроме» при этом сказали, что работы выполняли вместе с представителями компании Siemens.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов назвал условие для возобновления работы «Северного потока».

По словам министра, прокачка голубого топлива возобновится, «как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины» для газопровода.