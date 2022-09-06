Dünya: Турция ведет переговоры с США о закупке СПГ во избежание проблем в зимние месяцы

Турция начала переговоры с Соединенными Штатами о закупке сжиженного природного газа (СПГ). Анкара таким образом пытается избежать проблем в зимние месяцы. Об этом сообщила газета Dünya cо ссылкой на источники.

«…Хотя угрозы поставкам газа из России в Турцию пока нет, проблемы, возникшие в прошлом году, также принимаются во внимание на случай чрезмерного увеличения потребления», – указано в материале издания.

Также в Турции решили, что количество туристов, приезжающих в республику в зимние месяцы, может значительно увеличиться в этом году.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Турции к концу 2022 года может достичь $80 млрд. Кроме того, Путин и Эрдоган в Сочи договорились о частичной оплате российского газа в рублях.