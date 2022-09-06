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«Известия»: товарооборот России и Турции к концу 2022 года может достичь $80 млрд

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Alexander Zemlianichenko/AP

Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин допустил, что к концу 2022 года товарооборот России и Турции может достичь $80 млрд. Об этом сообщают «Известия».

Он отметил существенный рост товарооборота между странами в этом году. На текущий момент, по словам Егармина, он уже составляет около $50 млрд за первое полугодие.

«А это значит, что мы за год вполне можем выйти на поставленную цифру — то есть довести почти до $100 млрд. Если и не будет достигнут этот показатель, то будет очень маленький отрыв от этого, то есть он предположительно будет в районе $80 млрд», — сообщил глава РТДС.

По информации турецкого Института статистики, только за последний месяц турецкий экспорт в Россию вырос на 75% в годовом исчислении — с $417 млн до $730 млн.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, что Москва и Анкара договорились о планах достижения двусторонней торговли в $100 млрд в год.

Кроме того, Путин и Эрдоган в Сочи договорились о частичной оплате российского газа в рублях.

Вместе с тем журналист Стивен Эрлангер написал в статье для газеты The New York Times, что сотрудничество Путина и Эрдогана раздражает Запад и НАТО.

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