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«Газпром» объяснил утечку масла сбоем агрегатов Siemens на «Северном потоке»

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Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «Газпрома», утечка масла является системным сбоем агрегатов Siemens на «Северном потоке».

Отмечается, что такая же утечка фиксировалась ранее на газоперекачивающем агрегате (ГПА №14). Дальнейшая эксплуатация неисправного агрегата КС «Портовая» противоречит законодательству Российской Федерации, указали в компании.

Ранее были проведены работы на последнем действующем газоперекачивающем агрегате «Северного потока» (ГПА №24), выполняемые совместно с представителями компании Siemens. Тогда и была обнаружена утечка.

«Газпром» полностью остановил прокачку по газопроводу.

Ранее The Guardian писала, что Россия не смогла включить пятую и последнюю работающую турбину газопровода «Северный поток — 1», по которому газ из России доставлялся через Балтийское море в Германию. Москва сослалась на неисправности на линии, которые, по ее словам, были связаны с наложенными на нее санкциями. По этой причине ФРГ отменила планы по отказу от собственных АЭС.

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