Шульгинов заявил, что ЕС не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году

Министр энергетики России Николай Шульгинов предположил в интервью ТАСС, что Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году.

Он указал, что ситуация с ценами на споте подтверждает, что отказ от газа из России – сложная задача. «Европе особо рассчитывать не на кого, кроме американцев, которые увеличивают производство СПГ», — отметил министр.

По его словам, предстоящая зима покажет, насколько ЕС действительно верит в отказ от российского газа. Если они будут придерживаться этой позиции, то это приведет к остановке промышленности, подчеркнул Шульгинов.

«Это будет совершенно новая жизнь для европейцев. Я думаю, что, скорее всего, они не сумеют отказаться, слишком уж это для них непосильно», — резюмировал глава Минэнерго.

Ранее президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли признал, что Италия не сможет обойтись без газа из России предстоящей зимой, учитывая возможные пики потребления.

В июле представители стран Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

Кроме того, в мае Еврокомиссия определилась с целью отказаться от российского газа к 2027 году.