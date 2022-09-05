Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кадыров заявил, что никогда не перейдет с работы в Чечне «в другое... 01:24
Шульгинов заявил, что ЕС не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году 01:21
Биатлонистка Казакевич вспомнила, как бежала эстафету на Играх в день похорон... 01:10
Борис Джонсон до Рождества может закончить мемуары о своем премьерстве 01:09
В Минэнерго заявили, что новую энергостратегию России подготовят к середине... 01:04
Кадыров прокомментировал свое заявление о бессрочном отпуске 01:00
Оппозиция в Британии возмущена лимитом цен на электроэнергию... 00:56
В России во всех квартирах с газом могут установить сигнализаторы утечек 00:51
Экс-арбитр Федотов оценил решение судьи трижды перебить пенальти в матче «Торпедо»... 00:50
Раненую белую медведицу перевезут с острова Диксон на лечение в Москву 00:47

Несколько тысяч человек протестуют в Лейпциге против цен на энергоносители

Демонстрации против политики властей в области цен на электричество и энергоносители стартовали в немецком Лейпциге, сообщает РИА «Новости».

«Левая» партия собирала протестующих к семи часам вечера по местному времени на одну из центральных площадей города. В анонсе говорилось о катастрофической ситуации в экономике и ошибочных действиях властей.

«Стоимость отопления выросла втрое, и вместо того, чтобы ограничивать цены на газ, федеральное правительство законодательно повышает цены», — отметили в сообщении.

В полиции не смогли назвать точное число собравшихся, но, по оценке журналистов, их несколько тысяч.

Ранее член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер потребовал запустить «Северный поток — 2».

Издание Die Welt писало, что в ФРГ ожидают массовые антиправительственные протесты по образцу митинга в Чехии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть