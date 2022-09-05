Несколько тысяч человек протестуют в Лейпциге против цен на энергоносители

Демонстрации против политики властей в области цен на электричество и энергоносители стартовали в немецком Лейпциге, сообщает РИА «Новости».

«Левая» партия собирала протестующих к семи часам вечера по местному времени на одну из центральных площадей города. В анонсе говорилось о катастрофической ситуации в экономике и ошибочных действиях властей.

«Стоимость отопления выросла втрое, и вместо того, чтобы ограничивать цены на газ, федеральное правительство законодательно повышает цены», — отметили в сообщении.

В полиции не смогли назвать точное число собравшихся, но, по оценке журналистов, их несколько тысяч.

Ранее член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер потребовал запустить «Северный поток — 2».

Издание Die Welt писало, что в ФРГ ожидают массовые антиправительственные протесты по образцу митинга в Чехии.