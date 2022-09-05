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Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов шести судов с продовольствием

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Vincent Mundy/Reuters

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще шести судов, которые вывезут в общей сложности 87 442 тонны продовольствия. Об этом сообщает ТАСС.

В СКЦ отметили, что из Одессы выйдут сухогрузы Irmgard и New Levant. Оба направятся в сторону Турции с 27,5 тыс. и 7 179 тонн пшеницы. Из порта Южный выйдут суда Vitis с 5,8 тыс тонн подсолнечного масло в Италию, и Ocmis Adventure с 4 862 тонны кукурузы в сторону Турции. Из порта Черноморска выйдут сухогрузы Oris Princess («Орис принцесс») с 4 510 тоннами подсолнечного жмыха, который направится в Израиль, и Queen Sara («Куин Сара»), на котором в Египет будут доставлены 11 091 тонна кукурузы. Выход указанных судов запланирован на вторник, 6 сентября.

Ранее СКЦ в рамках продуктовой сделки позволил трем судам выйти в понедельник, 5 сентября, из украинских портов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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