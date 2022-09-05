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Глава Минэнерго Шульгинов: Россия может создать компанию для страхования морских перевозок нефти

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Brendan McDermid/Reuters

Россия может избежать западных санкций путем сотрудничества с фирмами-страховщиками из «дружественных» стран, а также создания собственной компании по страхованию морских перевозок нефти. Слова главы Министерства энергетики Николая Шульгинова приводит ТАСС.

«Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант — создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации», — заявил Шульгинов.

При этом он уточнил, что речь может идти, в том числе, о создании подобной компании в России. О согласовании Великобританией и ЕС запрета на страхование судов с российской нефтью стало известно еще в конце мая 2022 года. Тогда сообщалось, что данные ограничения лишат Россию доступа к страховому рынку Lloyd's of London.

5 сентября глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов заявил, что добыча нефти в стране по итогам года сократится на 2%, а уровень переработки сырья упадет на 8% до 262 млн тонн. Последний показатель оказался на 18 млн тонн меньше в сравнении с уровнем 2021-го, когда в России было переработано более 280 млн тонн сырья.

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