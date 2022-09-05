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В Германии не исключили негативных сценариев в сфере энергобезопасности

Вице-канцлер Хабек призвал жителей Германии «ожидать худшего» в сфере энергобезопасности

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Global Look Press

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил о высоком уровне энергобезопасности в стране, призывая при этом не исключать негативных сценариев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не в той ситуации, когда можно надеяться на лучшее, нужно ожидать худшего», — предупредил вице-канцлер.

В то же время, согласно его оценке, энергобезопасность в стране находится «на высоком уровне», а энергосети «стабильны».

«У нас в Германии достаточные объемы энергии», — добавил он.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее назвала энергетические проблемы являются центральным вопросом и испытанием для Европы. По ее словам, региону может грозить раскол на фоне дефицита энергии, спровоцированного кризисом на Украине.

Заявления политиков Германии были сделаны на фоне остановки поставок российской газа в Европу через «Северный поток».

2 сентября стало известно, что газопровод не могут запустить в обещанный срок, так как на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была «обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления».

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