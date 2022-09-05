Bloomberg сообщил о наращивании поставок российской нефти в Европу по итогам августа

Поставки российской нефти в европейские страны выросли до 1 млн баррелей в сутки по итогам августа 2022 года. Этот показатель оказался выше в сравнении с июльскими показателями, сообщает Bloomberg.

«С начала августа поставки в страны Европейского союза восстановились примерно до 1 миллиона баррелей в день. Это выше уровней, наблюдавшихся в конце июля, но резко ниже пиков в апреле и июне», — говорится в материале.

До вступления в силу европейского эмбарго на импорт российской нефти морским путем континентальные страны по-прежнему остаются зависимыми от российских сырьевых поставок. В обозримом будущем Евросоюз может столкнуться с удорожанием доставки нефти, утверждает издание.

«Если запрет помешает экспорту, что вызывает озабоченность у официальных лиц США, это ударит по мировым поставкам. Если экспорт пойдет через третьи страны, то результатом вполне может стать сложная и дорогостоящая логистика глобальных грузопотоков», — предполагает Bloomberg.

Согласно данным отслеживания судов, поставки российской нефти в ЕС за прошедшую неделю оказались максимальными с начала августа. Общий объем поставок морским путем вырос в период с 26 августа по 2 сентября до 3,32 млн баррелей.

5 сентября Альянс ОПЕК+ согласовал возврат к августовским параметрам сделки с сокращением добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки. В организации экспортеров нефти отметили, что повышение уровня добычи на 0,1 млн баррелей в сутки было предназначено только для сентября 2022 года. На изменение планов по сырьевой добыче повлияло негативное влияние волатильности и снижения ликвидности на текущий рынок нефти.