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Макрон: Франция поддержит установку потолка цен на российский газ, если ЕК это предложит

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Ludovic Marin / POOL via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддержит установку потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу, если Европейская комиссия предложит такую меру. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если Европейская комиссия решит установить потолок цены на российский газ, поставляемый по газопроводу, Франция поддержит эту меру», — рассказал Макрон.

Он подчеркнул, что Париж также поддерживает совместные закупки газа, что может позволить Европе приобретать топливо по более низкой цене.

Ранее министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что страны G7 должны быть единогласно поддержаны ЕС при реализации решения о введении лимита цен на нефть из Российской Федерации.

По словам Ле Мера, нужно объяснить всем 27 странам Евросоюза, что ограничение цен на нефть нужно для последовательной реализации санкционной политики.

Министр отметил, что государствам «Большой семерки» (G7) требуется широкая поддержка других стран, чтобы данная идея не выглядела как инициатива Запада против России.

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