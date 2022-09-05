Макрон заявил о снижении доли российского газа в Европе

С начала года доля поставок газа из России на рынке Европы снизилась с 50% до 9%. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит РИА «Новости».

Согласно его оценке, в начале года четверть (25%) всей энергии в Европе «приходилось на газ, из которых 50% - это был газ из России».

«Теперь его доля снизилась до 9%», — добавил французский президент.

По его словам, ЕС готовилась к тому, что зима может оказаться холодной, а поставки газа из России будут остановлены.

«Для этого мы должны будем снизить потребление электроэнергии на 10%», — резюмировал Макрон.

7 сентября эксперты стран Евросоюза обсудят введение ценового потолка на импортируемый из России газ. По данным Bloomberg, ЕС рассматривает два возможных инструмента при импорте российского газа: предельную цену на газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками.

При это глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что граждане некоторых стран блока устали от антироссийских санкций, а также обеспокоены приближающейся зимой. Он пообещал, что им разъяснят «необходимость» такой политики.