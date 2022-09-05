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ЦБ заявил о готовности разрешить только трансграничные операции в криптовалютах

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Depositphotos

Банк России допустил легализацию трансграничных операций в криптовалютах, однако выступил против разрешения подобных расчетов внутри страны. Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе регулятора.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее заявил, что ЦБ совместно с Минфином пришли к пониманию, что в условиях международных санкций России не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте. Однако в Центробанке отметили, что речь не идет о легализации криптобирж и обменников на внутреннем рынке.

«Важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России», — заявили в пресс-службе регулятора.

5 сентября криптоэксперт и финансовый директор ICB Fund Чэнь Лиминь заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что Минфин и Центробанк хотят легализовать внешнеторговые сделки в криптовалютах, чтобы меньше зависеть от валют западных стран в условиях санкций. По его словам, эта мера позволит в обозримом будущем исключить использование валют западных стран во внешнеторговых расчетах. Кроме того, криптоединицы выглядят более надежным вариантом, чем валюты «дружественных» государств.

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