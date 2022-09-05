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Новак: решение ОПЕК+ снизить добычу в октябре связано с текущей ситуацией на нефтяном рынке

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Решение ОПЕК+ снизить квоту на добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в октябре 2022 года связано с замедлением темпов роста мировой экономики. Об этом вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Принято решение в связи с тем, что рассмотрели текущую ситуацию на рынке, сделали оценку, заслушали отчеты технического комитета ОПЕК+, ситуация такова, что позволяет нам корректировать», — отметил Новак.

По его словам, прогнозы по темпам роста мировой экономики не оправдали ожиданий. На это отреагировали в том числе и в нефтяном альянсе сырьевых экспортеров.

«Мы видим, что валовой внутренний продукт, рост мировой экономики скорректирован нашими коллегами. Ранее он прогнозировался на уровне 3,5% роста, сейчас по оценке — это 3,1%. Поэтому в рамках нашего соглашения мы приняли решение скорректировать квоты», — заключил Новак.

5 сентября альянс ОПЕК+ согласовал возврат к августовским параметрам сделки с сокращением добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки. В организации сырьевых экспортеров отметили, что повышение уровня добычи на 0,1 млн баррелей в сутки было предназначено только для сентября 2022 года. Планы по сокращению добычи в октябре связали с негативным влиянием волатильности и снижением ликвидности на нефтяном рынке.

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