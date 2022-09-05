В США заявили, что в ситуации с «Северным потоком» РФ использует энергетику как оружие

Представитель Белого дома заявил агентству Reuters что санкции, которые были введены в отношении России не препятствуют работе «Северного потока», при этом в сложившейся ситуации Москва использует газопровод в качестве рычага давления.

«Россия использует энергетику как оружие, и она приняла решение остановить этот трубопровод», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Европа вместе с Соединенными Штатами работает над обеспечением достаточного объема поставок. В результате совместных усилий усилий перед отопительным сезоном хранилища газа в Европе будут полными, пообещал представитель администрации президента США.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Россия могла бы поставлять газ в Евросоюз по другим газопроводам, если бы причина остановки «Северного потока» была технической.

Он добавил, что страны ЕС готовят экстренное заседание по энергетике.