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Официальный курс доллара на вторник составил 60,90 рубля

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Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком России с 6 сентября, вырос на 53,2 копейки — до 60,9033 рубля. Курс евро при этом снизился на 7,79 копейки — до 60,1408 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, опираясь на рыночные курсы Московской биржи.

Ранее аналитик Олег Сыроваткин прогнозировал возможное ослабление рубля на неделе с 5 по 11 сентября из-за покупки валюты дружественных стран, нескорого приближения налогового периода и введения предельной цены на нефть и газ из России со стороны стан G7.

Газета Financial Times сообщала о падении курса евро до минимума за последние 20 лет на фоне приостановки «Газпромом» поставок по «Северному потоку».

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