Хуснуллин: до конца года в Мариуполе будет построено около 100 тыс. кв. м жилья

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин написал в своем Telegram-канале, что до конца года в Мариуполе будет построено порядка 100 тысяч кв. м жилья.

«Много раз уже говорил о том, что на Донбассе для нас остается приоритетом обеспечение людей жильем. Причем не только восстанавливаем старое, но и строим новое жилье. Только в Мариуполе до конца года построим порядка 100 000 квадратных метров для 15 000 человек», — сообщил Хуснуллин.

Кроме того, по словам вице-премьера, до конца 2022 года будет восстановлено порядка 1300 многоквартирных домов и порядка 14 200 ИЖС.

Ранее Хуснуллин сообщал, что объем недвижимости, которую приняли в эксплуатацию за первые восемь месяцев 2022 года, оказался на 26,4% больше, чем за период с начала января по конец августа 2021 года. Он уточнил, что за отчетный период в России сдали более 66 млн квадратных метров жилья.