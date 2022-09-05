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Uniper: Германия может начать нормировать потребление газа

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Hannibal Hanschke/Reuters

Немецкий импортер газа Uniper допускает, что Германия все-таки рассмотрит вопрос о нормировании потребления топлива после решения России приостановить его транспортировку по газопроводу «Северный поток». Об этом агентству Reuters сообщил главный исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.

«Мы не исключаем, что Германия может рассмотреть нормирование потребления газа как вариант, который может быть принят во внимание», — заявил он.

2 сентября российская компания «Газпром» заявила, что поставка газа по «Северному потоку» остановлена на неопределенный срок из-за выявленных неисправностей оборудования.

Ранее глава минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявлял о вероятности введения нормирования потребления электричества в стране во избежание энергетического дефицита.

О возможном введении нормирования потребления газа и света в Италии ранее высказывался лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

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