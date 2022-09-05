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Курс евро упал к доллару до минимума за 20 лет после остановки «Северного потока»

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Курс евро опустился до минимума за последние 20 лет после решения «Газпрома» полностью прекратить поставки по «Северному потоку» на неопределенный срок. Котировки европейской валюты 5 сентября снизились к американской на 0,7% до $0,988, сообщает Financial Times.

«Единая европейская валюта упала на целых 0,7 процента до 0,988 доллара. Это самый низкий уровень с 2002 года», — говорится в материале.

На фоне сообщений о приостановки прокачки топлива по российскому трубопроводу европейские акции также продемонстрировали спад. Больше всех пострадал фондовый индекс Франции — котировки Cas 40 упали на 1,8%. Региональный индекс Stoxx 600 снизился на 1%, немецкий Dax — на 1,7%, а лондонский FTSE 100 — на 0,7%, отмечает газета.

2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» на неопределенный срок. Причиной такого решения стала поломка турбины. В заявлении компании уточнялось, что монополист получил предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные повреждения «не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя».

Планировалось, что после профилактической остановки поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» возобновятся 3 сентября 2022 года на 20% от запланированной мощности. Однако из-за обнаруженных в ходе проверки трех дефектов в работе турбины компания приняла решение не возобновлять прокачку топлива после завершения профилактических работ.

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