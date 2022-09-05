Курс евро упал к доллару до минимума за 20 лет после остановки «Северного потока»

Курс евро опустился до минимума за последние 20 лет после решения «Газпрома» полностью прекратить поставки по «Северному потоку» на неопределенный срок. Котировки европейской валюты 5 сентября снизились к американской на 0,7% до $0,988, сообщает Financial Times.

«Единая европейская валюта упала на целых 0,7 процента до 0,988 доллара. Это самый низкий уровень с 2002 года», — говорится в материале.

На фоне сообщений о приостановки прокачки топлива по российскому трубопроводу европейские акции также продемонстрировали спад. Больше всех пострадал фондовый индекс Франции — котировки Cas 40 упали на 1,8%. Региональный индекс Stoxx 600 снизился на 1%, немецкий Dax — на 1,7%, а лондонский FTSE 100 — на 0,7%, отмечает газета.

2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» на неопределенный срок. Причиной такого решения стала поломка турбины. В заявлении компании уточнялось, что монополист получил предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные повреждения «не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя».

Планировалось, что после профилактической остановки поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» возобновятся 3 сентября 2022 года на 20% от запланированной мощности. Однако из-за обнаруженных в ходе проверки трех дефектов в работе турбины компания приняла решение не возобновлять прокачку топлива после завершения профилактических работ.