Путин разрешил продажу иностранных активов российским «Новатэку» и УГМК-Инвест

Президент России своим указом разрешил продажу иностранных (британских и французских компаний) активов российским компаниям УГМК-Инвест и «Новатэк», сообщает РИА «Новости».

В частности, УГМК-Инвест получил право на приобретение активов британской Petropavlovsk — компания сможет приобрести доли в «дочках» золотодобывающей компании. Также «Новатэк» получила право на выкуп доли французской TotalEnergies в компании «Тернефтегаз».

Планируемые сделки стали первыми после введения Путиным запрета на сделки с долями в ряде российских компаний, принадлежащими иностранцам из недружественных стран — запрет был введен до конца 2022 года. Сделки с такими активами могут быть произведены только по специальному разрешению, которое подписывает российский президент.

Ранее стало известно, что британско-нидерландская компания Shell не будет участвовать в новом операторе «Сахалина-2».