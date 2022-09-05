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Путин заявил, что добыча у «Газпрома» только растет

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Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что добыча газа у компании «Газпром» не падает, а только растет. Об этом он рассказал в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Камчатского края.

«У «Газпрома» не падает добыча, а то вы сейчас напугаете всех, а только растет», — сказал Путин.

31 августа глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что уровень заполненности ПХГ в России достиг рекордных 92%. А к началу отопительного сезона суточный отбор топлива из подземных хранилищ может достигнуть рекордных показателей.

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