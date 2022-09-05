Эксперт Чэнь: Минфин и ЦБ смягчили позицию по криптовалюте, чтобы меньше зависеть от доллара и евро

Минфин и Центробанк хотят легализовать внешнеторговые сделки в криптовалютах, чтобы меньше зависеть от валют западных стран в условиях санкций. Об этом «Газете.Ru» рассказал криптоэксперт и финансовый директор ICB Fund Чэнь Лиминь.

Ранее 5 августа замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин и ЦБ пересмотрели свой подход к криптовалютам. И допустил, что в ближайшее время Россия легализует трансграничные расчеты цифровыми активами.

«Смягчение позиции Минфина и ЦБ касательно криптовалют обусловлено стремлением в обозримом будущем исключить использование валют западных стран во внешнеторговых расчетах. Еще один фактор – слабость валют дружественных стран, инфраструктурные ограничения», — объяснил Чэнь.

По его словам, криптовалюты в нынешних условиях видятся властям альтернативой частично заблокированным SWIFT-переводам, а также операциям по платежным системам Visa и MasterCard.

«Криптовалюты в этом отношении предлагают необходимую диверсификацию, скорость и простоту расчетов», — добавил Чэнь.

Он также отметил, что российские власти могут отталкиваться от опыта Ирана, который на законодательном уровне в августе разрешил местным компаниям использовать цифровые активы для оплаты импорта. «В Иране уже есть случаи реального применения, объем одной из таких сделок составил $10 млн», — рассказал эксперт.

Чэнь уточнил, что будущая легализация сделок в криптовалютах, скорее всего, коснется только компаний, которые заняты во внешнеэкономической деятельности (экспортируют или импортируют товары и услуги). При этом внутри страны такие операции останутся под запретом.

Как говорил замминистра Моисеев, Минфин и ЦБ сошлись во мнении, что в текущих условиях «без трансграничных расчетов в криптовалюте не обойтись». Однако криптокошельки россиян должны оставаться под контролем.

«Сейчас люди открывают криптокошельки за пределами Российской Федерации. Нужно, чтобы это можно было сделать в России, чтобы это делали поднадзорные ЦБ субъекты, которые обязаны исполнять требования антиотмывочного законодательства, и в первую очередь, конечно, знать своего клиента», — объяснил замминистра.