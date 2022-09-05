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Новый премьер Британии Трасс заплатит за электричество зимой почти $2300

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Global Look Press

Затраты нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на электричество в зимний период на Даунинг-стрит в Лондоне, где расположена резиденция главы правительства, чуть менее £2 тыс. или почти $2,3 тыс. Об этом сообщает The Guardian.

«Лиз Трасс заплатит в общей сложности не более 2000 фунтов стерлингов за все свои счета за электроэнергию на Даунинг-стрит этой зимой», — говорится в материале.

При этом без государственных субсидий затраты Трасс были бы еще больше, утверждает издание. Именно за счет правительственных доплат оплачиваются счеты за электричество на Даунинг-стрит.

«В то время как ограничение цен на электроэнергию будет означать, что среднегодовой счет, как ожидается, вырастет более чем на 4000 фунтов стерлингов в течение зимы, Трасс будет защищена от повышения цен сверх определенного уровня из-за того, как оплачиваются ее расходы на электроэнергию», — уточняется в материале.

5 сентября новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала бороться с энергетическим кризисом в стране на посту главы Консервативной партии. Она представит «смелый план» по снижению налогов и росту экономики в Великобритании. Политик также пообещала решить вопрос со счетами населения за электроэнергию и работать над «более долгосрочными проблемами» в области электроснабжения.

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