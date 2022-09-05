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Нефтегазовые доходы России в августе оказались на 273 млрд рублей ниже ожиданий

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Сумма дополнительных нефтегазовых доходов, рассчитанных как разница между фактическим и базовым уровнями доходов, по итогам августа 2022 года составила 85,9 млрд рублей, сообщается на сайте Министерства финансов России.

В начале месяца этот показатель оценивался на уровне 359,5 млрд рублей. Однако такой планки в последний месяц лета добиться не удалось.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2022 года составило 85,9 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Фактическая сумма превышения дополнительных нефтегазовых доходов над базовым уровнем оказалась на 273,6 млрд рублей ниже. Однако уже в сентябре 2022 года ведомство прогнозирует резкое увеличение этого показателя. Объем дополнительных нефтегазовых доходов в первый месяц осени составит 403,4 млрд рублей, а федбюджет за август-сентябрь сможет получить в общей сложности 489,3 млрд рублей.

1 сентября Минфин сообщил, что средняя стоимость экспортной российской нефти Urals снизилась в августе по сравнению с июльскими показателями на 4,7%. Цена российского сырья сократилась до уровня $74,73 за баррель. Падение почти на 5% связали со снижением цены эталонной североморской нефти Brent и техасской WTI.

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