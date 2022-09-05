Премьер Польши предложил заморозить цены на электричество для небогатых потребителей

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал в интервью Польскому радио, что правительство планирует ввести механизмы регулирования цен на электроэнергию для разных категорий потребителей.

По его словам, обеспеченные граждане, которые владеют большими домами и возможностью не экономить на электроэнергии, будут платить больше. Для тех, кто не в состоянии экономить, хотят заморозить цены на электроэнергию до определенного уровня потребления.

«Мы сегодня так формируем пакеты помощи, чтобы каждый в меру возможностей старался экономить <...> Например, мы рассматриваем замораживание цен на электроэнергию на определенном уровне, но до определенного уровня потребления», — рассказал Моравецкий.

Ранее немецкое издание Handelsblatt писало, что энергетическая война с Россией приведет Польшу к катастрофе. Несколько инфраструктурных польских проектов должны были обеспечить страну этой зимой теплом, однако возникли некоторые преграды, из-за которых Варшава вынуждена обратиться за помощью к Берлину.