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В институте Минфина предложили поддерживать пособиями безработных из малоимущих семей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России необходимо изменить существующую модель пособий по безработице, выплачивая средства лишь безработным из малоимущих семей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на экспертов центра финансов социальной сферы Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина.

«Современная российская модель пособия по безработице устарела и требует трансформации. Необходимо отменить принцип назначения пособий при регистрации в качестве безработного: денежные выплаты нужно назначать лишь тем, чьи семья признана малоимущей», — отметили в НИФИ.

По данным экспертов института, такая позиция согласуется с концепцией адресной помощи нуждающимся, на которую в последние несколько лет российские власти переводят систему соцподдержки. При этом положительный эффект от этого решения будет заключаться в оптимизации финансирования.

Однако в Минтруде заявили, что против предложенной НИФИ идеи. Речь идет о том, что пособие по безработице назначается согласно закону о занятости, когда человек получает финансовую поддержку в период поиска работы вне зависимости от его дохода.

В конце июля кабмин России выделил 200 млрд руб. на обязательства Пенсионного фонда по выплате страховых пенсий и пособий. Отмечается, что решение было принято для обеспечения 100% исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий.

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