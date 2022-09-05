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Еврокомиссия и Украина подписали соглашение о выделении Киеву €500 млн помощи

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Sergei Chuzavkov/AP

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил о подписании соглашения о предоставлении Киеву €500 млн помощи, передает ТАСС.

Он заявил в ходе пресс-конференции, что была подписана новая программа бюджетной поддержки Киева «в рамках обязательств, озвученных председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен в апреле и международной конференции доноров, прошедшей в мае в Варшаве.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработала план совместного приобретения оружия в помощь Украине. Решение о совместных покупках вооружений созрело еще в мае, когда Еврокомиссия объявила о намерении усилить оборонный потенциал ЕС из-за боевых действий на Украине.

По мнению обозревателя The Telegraph Ричарда Кемпа, Западу становится все сложнее сохранять единство в противостоянии России на фоне экономических трудностей, в конечном счете это приведет его к поражению.

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