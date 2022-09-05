Мосбиржа возобновила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Мосбиржа сообщила о возобновлении торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Об этом говорится на сайте биржи.

«Торги на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов возобновятся в 12:15 мск. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок», — говорится в сообщении Мосбиржи.

Ранее в понедельник Московская биржа сообщала о причинах остановки торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов. Причиной стала ошибка в конфигурации торговой системы валютного рынка. При этом торги на других рынках проводятся в штатном режиме.

Мосбиржа также планировала возобновление вечерних торгов на фондовом рынке с 12 сентября. На рынке акций на вечерней сессии станут доступны 46 акций, в том числе акции из Индекса МосБиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК.