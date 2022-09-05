В Кремле рассказали, почему остановилась прокачка газа по «Северному потоку»

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Песков: санкции довели ситуацию до остановки прокачки газа по «Северному потоку»

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что антироссийские санкции довели ситуацию до остановки прокачки газа по газопроводу «Северный поток».

В ответ на вопрос журналиста, когда прокачка газа по «Северному потоку» возобновится, Песков не назвал точных сроков.

«Проблема возникла из-за санкций, которые ввели западные государства, включая Германию и Великобританию. Остался один рабочий агрегат и тот дает сбой. Это привело к остановке прокачки. Учитывая, что санкции продолжают работать, то сейчас можно надеяться, что этот один агрегат удастся запустить», — рассказал Песков.

Он также добавил, что санкции безусловно являются причиной, которая мешает обслуживать газопровод.

«Безусловно, те самые санкции, которые мешают обслуживать, давать юридические гарантии, именно эти санкции довели ситуацию до того, что мы имеем сейчас», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выросли на 30% и составили более $2850 за тысячу кубометров после остановки газопровода «Северный поток».

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