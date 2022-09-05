Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кейт Мосс и Сальма Хайек отметили выход мемуаров главреда британского Vogue 13:11
Путин рассказал о шоке при первых путешествиях по России 13:10
Путин: оказание помощи Донбассу является долгом для России 13:10
Полузащитник «Монако» Головин назвал закономерной победу... 13:09
Собчак назвала «кринжем» нецензурное послание Пугачевой... 13:09
49-летняя Хайди Клум в бикини и розовых гетрах снялась на рок-фестивале 13:07
ТАСС: угрозы вице-премьера Украины не помешают проведению референдума в Херсонской... 13:06
Химики: российские белые медведи оказались самыми экологически чистыми среди сородичей 13:05
Минобороны сообщило, что ВКС России ликвидировали свыше 220 украинских военных 13:04
Песков прокомментировал панику Запада на отключение «Северного потока» 13:02

Сбер сообщил, что россияне стали на 21% чаще расплачиваться безналом в транспорте

close
100%
Depositphotos

В период с января по июль 2022 года россияне совершили 1,2 млрд оплат в общественном транспорте при помощи банковской карты. Это на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, заявил перед открытием Восточного экономического форума (ВЭФ) первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

«Если говорить о транспорте, то по итогам июля с начала года совершено более 1,2 млрд. оплат проезда в транспорте с помощью банковской карты, это на 21% больше оплат за семь месяцев 2021. Банковская карта является самым популярным инструментом оплаты проезда у пассажиров», — отметил Царев.

По его словам, оплата банковскими картами серьезно опережает региональные транспортные карты и наличные. Кроме того, в 2022 году Сбер продолжает развитие билетной системы «СберТройка», которая работает уже в 23 регионах России.

Он добавил, что Сбер смог создать крупнейшую в мире систему безналичной оплаты в общественном транспорте. Такая технология уже доступна в 147 городах.

В конце июля в совместном исследовании потребительских расходов в России лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс сообщалось, что по итогам второго квартала 2022 года в 47 российских регионах более 60% покупок были оплачены безналичным способом. Год назад эту планку смогли преодолеть только 28 регионов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть