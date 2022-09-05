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Глава евродипломатии Боррель признал усталость европейцев от санкций против РФ

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Janis Laizans/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на межпарламентской конференции ЕС в Праге, признал, что граждане некоторых стран Евросоюза устали от антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борреля, сейчас европейцы больше озабочены грядущей зимой и последствиями энергетического кризиса. В ходе своего выступления он пообещал разъяснить им необходимость применения санкций.

«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса [на Украине — «Газета.Ru»], а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», — заявил Боррель.

Глава евродипломатии также выразил озабоченность работой «российской пропаганды», которая проникает в «правительственные круги и СМИ многих стран, в частности в Африке», и «обвиняет в энергетическом кризисе санкции ЕС».

Ранее Боррель заявлял, что страны Евросоюза достигли договоренности о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией.

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