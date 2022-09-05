Правительство России анонсировало запуск промышленной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки в ходе совещания со своими заместителями. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, теперь предприятия смогут брать кредиты на покупку недвижимости для производства. Промышленная ипотека будет запущена по поручению президента России Владимира Путина.

«По поручению президента правительство запускает новый инструмент поддержки предприятий промышленности — это промышленная ипотека. Соответствующее постановление подготовлено, российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости», — пояснил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в России начал работу центр помощи малому бизнесу в структурировании инвестиционного кредитования под 3-4,5%. Новая программа разработана на основе запросов от регионов и предпринимателей, и Корпорация МСП выступает ее оператором.