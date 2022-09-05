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Мосбиржа с 10:50 прекратила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа на время прекратила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов днем 5 сентября, причина данных ограничений не приводится. Об этом заявили на портале торговой площадки.

«В 10:50 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. Причины уточняются», — уточнили представители Мосбиржи.

В настоящий момент примерные сроки возобновления торгов на бирже не приводятся. Другие детали в связи с ситуацией также неизвестны.

Ранее уточнялось, что Мосбиржа запланировала возобновление вечерних торгов на фондовом рынке с 12 сентября. На рынке акций на вечерней сессии станут доступны 46 акций, в том числе акции из Индекса МосБиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК.

В начале августа Банк России и Мосбиржа опровергли информацию об остановке торгов долларом.

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