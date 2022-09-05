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Иран поможет Европе в энергетической сфере в случае заключения СВПД

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Global Look Press

Иран может удовлетворить потребности стран Европы в сфере энергетики, если будет заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает агентство Fars.

По его словам, Иран готов удовлетворить большую часть потребностей Европы на фоне украинского кризиса, если переговоры по возобновлению СВПД возобновятся и санкции с Тегерана будут сняты. Канаани подчеркнул, что помощь Ирана будет особенно весомой в сфере энергоресурсов, поскольку Европа крайне нуждается в иранском энергетическом потенциале.

«Мы надеемся, что соглашение будет заключено, и Иран сможет играть более эффективную роль в обеспечении энергией стран мира и Европы», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что глава разведки «Моссад» Давид Барнеа 5 сентября отправится в США для обсуждения рисков, связанных с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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