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В ЕС придумали новые санкции для России

В МИД Франции сообщили о новых вариантах для санкционного пакета против РФ

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Reuters

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что в Евросоюзе уже есть варианты по новым санкциям против России, в том числе индивидуальным, передает РИА «Новости».

«Европа уже приняла шесть пакетов санкций в отношении России, а также седьмой, хоть он официально и не называется седьмым. Но у нас есть еще варианты по введению новых санкций», — заявила политик в эфире радиостанции RTL.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку восьмого пакета антироссийских санкций. По его словам, в частности, члены G7 согласовали решение об ограничении цен на российскую нефть. Зеленский утверждает, что таким образом будет восстановлена справедливость для европейцев, оказавшихся в ситуации энергокризиса.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд стран ввели против России масштабные санкции и стали оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Тем не менее в июле ЕС исключил из-под санкций сделки с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны, чтобы избежать «любых негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире».

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Санкции против России
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