Южная Корея, Япония и Тайвань снизили закупку российского угля до 25 млн тонн за семь месяцев

Южная Корея, Япония и Тайвань постепенно стали отказываться от угля из России и за семь месяцев сократили его поставки в совокупности до 25,6 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По итогам семи месяцев 2022 года Южная Корея импортировала 12,8 млн тонн российского угля, что на 3% меньше аналогичного периода прошлого года. Япония закупила 8,4 млн тонн угля, что на четверть меньше прошлогодних показателей. Тайвань же снизил покупку угля на треть, до 4,4 млн тонн, отметили в публикации.

По данным издания, потеря рынков нескольких стран Азии лишь только усиливает действие ограничений, введенных Европой. Из-за этого придется перенаправить на другие рынки 63 млн тонн угля из общего объема в 172 млн тонн. При этом перспективными рынками являются китайский и индийский.

Аналитики посчитали, что Япония и Южная Корея всегда были крупными покупателями угля из России. Сейчас же Япония может закупать уголь в Австралии, только его цена будет существенно выше. Южная Корея не делала резких заявлений по поводу отказа от российского угля, а сокращение поставок из РФ создаст проблемы коксохимическому производству.

В конце августа CNN сообщал, что резкое увеличение потребления угля Китаем, которое было вызвано энергокризисом в стране, может представлять серьезную опасность для всего мира.