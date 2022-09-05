Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
21-летняя звезда TikTok Таня Пардази умерла после прыжка с парашютом 10:06
Aamaj News: взрыв произошел у российского посольства в Кабуле 10:04
Стало известно имя нового президента «Спартака» 10:04
Продажи новых автомобилей в России упали на 63,6% 10:01
Россиянам назвали районы Москвы и Петербурга, где легче всего снять квартиру... 10:00
Медведев заявил о жалобе судье на выкрики из ложи Кирьоса после... 09:58
Bloomberg: Индия резко сократила поставки нефти из РФ на фоне приезда делегации... 09:57
Huawei вывезла из России своих сотрудников 09:52
Toyota приостановила работу трех японских заводов из-за тайфуна 09:51
Стало известно, кто летел на частном самолете, потерпевшем крушение в Балтийском... 09:50

Южная Корея, Япония и Тайвань снизили закупку российского угля до 25 млн тонн за семь месяцев

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Южная Корея, Япония и Тайвань постепенно стали отказываться от угля из России и за семь месяцев сократили его поставки в совокупности до 25,6 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По итогам семи месяцев 2022 года Южная Корея импортировала 12,8 млн тонн российского угля, что на 3% меньше аналогичного периода прошлого года. Япония закупила 8,4 млн тонн угля, что на четверть меньше прошлогодних показателей. Тайвань же снизил покупку угля на треть, до 4,4 млн тонн, отметили в публикации.

По данным издания, потеря рынков нескольких стран Азии лишь только усиливает действие ограничений, введенных Европой. Из-за этого придется перенаправить на другие рынки 63 млн тонн угля из общего объема в 172 млн тонн. При этом перспективными рынками являются китайский и индийский.

Аналитики посчитали, что Япония и Южная Корея всегда были крупными покупателями угля из России. Сейчас же Япония может закупать уголь в Австралии, только его цена будет существенно выше. Южная Корея не делала резких заявлений по поводу отказа от российского угля, а сокращение поставок из РФ создаст проблемы коксохимическому производству.

В конце августа CNN сообщал, что резкое увеличение потребления угля Китаем, которое было вызвано энергокризисом в стране, может представлять серьезную опасность для всего мира.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть