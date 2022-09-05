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Производители систем отопления из РФ могут сократить производство из-за падения импортных цен

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Больше половины (57%) российских компаний по производству отопительных систем опасаются сокращения производства из-за удешевления импортного оборудования на фоне укрепления рубля. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные опроса Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС).

По данным опроса, 14,4% респондентов заявили, что ценовая конкуренция вынуждает их оптимизировать расходы на производство за счет качества, 57% опасаются сокращения объемов производства, и только 28,6% участников опроса указали, что удешевление зарубежного оборудования никак не заденет работу компании.

В ЕВРАРОС добавили, что зарубежные радиаторы, в том числе из Китая и Турции, из-за того что доллар стал ослабевать, в рублях стали дешевле на 18-22% по сравнению с показателями конца 2021 года. Цены же на продукцию из России никак не поменялись. При этом участники рынка указали, что локальные компании не могут снизить свои цены, так как металлопрокат в России стоит очень дорого. Поэтому российская продукция теряет свою конкурентоспособность.

Аналитики посчитали, что рынок производства систем отопления может стабилизироваться не раньше 2023 года, а темпы роста производства восстановятся лишь в 2024 году. При этом источник на рынке указал, что подрядчики госзаказов должны закупать именно российское оборудование, однако большинство это не делают, покупая дешевые радиаторы из Китая.

В конце августа «Известия» писали, что правительство России планирует выделить на программу модернизации ЖКХ порядка 750 млрд рублей. По словам руководителя Минстроя РФ Ирека Файзуллина, критерии этой программы пока не утверждены, однако «начальные материалы уже получены».

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