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Заводу по выпуску чипов «Микрон» решили выделить ₽7 млрд на увеличение мощностей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Зеленоградский завод по выпуску чипов «Микрон» получит от Фонда развития промышленности (ФРП) 7 млрд рублей на «масштабирование производства». Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники на рынке электроники и в правительстве.

Источники издания отметили, что ВЭБ.РФ одобрил выделение зеленоградскому производителю полупроводников АО «Микрон» (принадлежит ГК «Элемент» «Ростеха» и АФК «Система») кредитной линии в 7 млрд рублей на десять лет. Деньги будут выделены под залог оборудования.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что продукция «Микрона» может покрывать образовавшийся дефицит на российском рынке электроники, который образовался после ухода западных компаний. Однако 7 млрд рублей является достаточно небольшой суммой для такого рода предприятий. Кроме того, заводу нужно развитие технологий, чтобы не отставать от западных аналогов, иначе в производстве наступит застой и тупик. Также стоит обратить внимание и на нехватку кадров, так как сотрудники, проработав некоторое время на производстве, переходят в компании с более высокими ставками.

«Микрон» выпускает полупроводники, благодаря которым изготавливаются чипы для транспортных карт, оборудование интернета вещей, а также узкую номенклатуру процессоров общего назначения.

В конце мая замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин заявил, что компания по производству процессоров «Эльбрус» может перенести производство из Тайваня на зеленоградскую фабрику «Микрон».

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