Пенсионерам сообщили об их правах при увольнении с работы

В России процесс увольнения пенсионеров значительно отличается от сокращений других категорий работников. Об этом агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Она поделилась советами, чтобы избежать распространенных ошибок при уходе работников пенсионного возраста.

Работающий пенсионер имеет право в любой момент прекратить трудовую деятельность, но будет обязан отработать две недели после расторжения договора, указала специалист. Индексация выплат, положенная неработающим пенсионерам, проводится Пенсионным Фондом России (ПФР) автоматически уже на следующий месяц. Если же работник сразу выходит на пенсию, отрабатывать две недели не нужно, добавила Ногайлиева.

По достижении сотрудником пенсионного возраста запрещено переводить его на срочный контракт. Возможно уволить по сокращению штата пенсионера или сотрудника в предпенсионном возрасте, но в этом случае работодатель обязан выплатить ему выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Если человек не найдет работу за месяц, работодателя обяжут выплатить пособие и за второй месяц.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что стаж работы при оформлении пенсии можно подтвердить несколькими способами. Специалист пояснила, что при отсутствии записи о стаже в трудовой книжке, подтвердить его могут справки из архива или с работы. В частности, речь идет о выписках из приказов, лицевых счетов, ведомостях на выдачу зарплаты, удостоверений, письменных трудовых договоров и подобное.