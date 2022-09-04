СКЦ разрешил трем судам с продовольствием выйти из украинских портов в понедельник

Совместный координационный центр (СЦК) в рамках продуктовой сделки позволил трем судам выйти в понедельник, 5 сентября, из украинских портов. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (5 сентября) трех судов, перевозящих в общей сложности 49 250 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — сказано в сообщении.

Сухогруз MY MERAY доставит из Черноморска в Египет 30 тыс. тонн кукурузы. Судно GOLDEN YARA выйдет из Южного в Турецкую Республику с 13,5 тыс. тонн пшеницы. Корабль BARON оправится из Одессы в Турцию с 5,7 тыс. тонн кукурузы.

Ранее 4 сентября стало известно, что СКЦ разрешил выход в воскресенье из украинских портов двум судам с продовольствием в рамках «продуктовой сделки».

В тот же день издание Naftemporiki написало, что греческие судовладельцы играют важную роль в перевозке зерна из украинских портов — примерно 30% судов, которые взяли на себя перевозки, представляют интересы этого государства в Южной Европе.