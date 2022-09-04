В Институте Куинси выразили мнение, что усилия США подорвать экономику России провалились

Попытки США подорвать российскую экономику и изолировать Москву от мирового сообщества с целью заставить страну прекратить спецоперацию на Украине, провалились. Такое мнение выразил руководитель отделения изучения стратегических вопросов Института Куинси Джордж Биб, написала газета The Hill.

По его словам, доходы Москвы от продажи энергоносителей за границу выросли благодаря повышению цен на нефть и нежеланию стран за пределами Запада присоединяться к антироссийским ограничительным мерам.

При этом усилия Вашингтона по оказанию влияния на Кремль отразились на самих Соединенных Штатах и странах Европы. Как отметил руководитель отделения изучения стратегических вопросов Института Куинси, американцы столкнулись с ростом цен на бензин и продукты питания, а Европа — с перспективой холодной зимы и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей промышленности. В частности Германия в ближайшие месяцы может столкнуться с экономическими потрясениями.

Ранее 4 сентября канцлер Олаф Шольц не стал исключать, что этой зимой в стране внепланово отключат электроэнергию.

Накануне китайская газета Global Times написала, что США оказались основным получателем выгоды от энергетического кризиса в Европе.