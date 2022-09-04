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В Херсоне и Мелитополе восстановили подачу электричества

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Depositphotos

В городе Херсон Херсонской области восстановили электроснабжение и подачу воды, которые прерывались из-за повреждения электросетей. Об этом написало агентство РИА «Новости» со ссылкой на сообщение оператора «Херсоноблэнерго».

«Специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» быстро восстановили электроснабжение во всей области, восстанавливается и подача воды», — сказали в предприятии энергоснабжения.

Как пишет агентство, 4 сентября из-за аварии в Херсоне и нескольких районах области на несколько часов отключилась подача электроэнергии. Область оставалась без света около пяти часов.

В городе Мелитополь Запорожской области 4 сентября тоже восстановили подачу электроэнергии. Об этом заявила глава администрации города Галина Данильченко. О проблемах с подачей воды в регионе не сообщали.

В Запорожской и Херсонской области случились перебои с энергоснабжением из-за короткого замыкания в сети.

Накануне сообщалось, что технический сбой в работе Запорожской АЭС привел к тому, что территории, подконтрольные Киеву, больше не получают электричество с этой станции. Власти объясняют это тем, что из-за очередного обстрела были повреждены две линии электропередачи.

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