Спикер Европарламента отметила важность обнаружения новых газовых запасов на Кипре

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола назвала информацию об обнаружении в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр нового газового месторождения многообещающей. Об этом она заявила в интервью газете Kathimerini

«Недавние открытия значительных запасов природного газа на шельфе Кипра важны по двум причинам: во-первых, они обещают увеличение добычи природного газа в ЕС вне зависимости от третьих стран в плане поставок энергоресурсов», — сказала Метсола, которая планирует на следующей неделе посетить Никосию.

Во-вторых, как отметила спикер Европарламента, открытие нового месторождения газа в одной стране — это хорошая новость для всего Евросоюза (ЕС), который ищет единые решения общих проблем.

Метсола подчеркнула, что новость о новом объекте добычи топлива особенно ценна, на фоне необходимости замены российских энергоносителей.

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» остановила прокачку газа по «Северному потоку» 31 августа. Вновь газопровод должен был заработать 3 августа, но 2 сентября пресс-служба предприятия заявила, что из-за утечки масла работу трубопровода прекратят до окончания ремонтных работ.