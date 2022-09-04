Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В МИД РФ не увидели готовности США к разговору по стратегической... 17:12
Бритни Спирс выставила на продажу квартиру во Флориде, где любила отдыхать ее сестра 17:12
Закрытие российских офисов Intel привело к задержке выпуска фирменных видеокарт 17:10
Депутат Останина объяснила популярность «Дома Дракона» подменой реальности... 17:08
Лидер боснийских сербов Додик назвал православную церковь столпом идентичности народа 17:06
The Times: в Великобритании заговорили о крушении традиционной семьи 17:05
США сменили посла в России 17:05
В Санкт-Петербурге пьяный похититель мотоцикла попал под автомобиль 17:04
ЦСКА в гостях с минимальным счетом обыграл «Крылья» в матче... 16:57
Песков обвинил западных политиков в давлении на иностранный бизнес в России 16:57

Helsingin Sanomat: финский кабмин скоро объявит об экстренном финансировании энергокомпаний

close
100%
Michael Nitzschke/Global Look Press

Правительство Финляндии в ближайшие часы собирается объявить об экстренном финансировании энергокомпаний для стабилизации рынка электроэнергии. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

«Сегодня правительство объявит об экстренном финансировании в размере миллиардов евро для стабилизации рынка электроэнергии», — сказано в сообщении.

Отмечается, что правительство соберется для обсуждения этого вопроса в Доме сословий в 16:00, а после переговоров объявит о своем решении.

В издании добавили, что есть опасения по поводу резкого роста цен на электроэнергию к утру 5 сентября, в начале биржевых торгов. После этого, как уточняет газета, энергетическим компаниям могут потребоваться сотни миллионов или же миллиарды евро дополнительного финансирования, чтобы обеспечить гарантии поставок.

Ранее сообщалось, что магазинам в Финляндии придется закрываться на время зимой из-за проблем с энергией.

Ситуация зимой в энергетике Финляндии во многом зависит от запуска на полную мощность нового, третьего энергоблока АЭС «Олкилуото», который регулярно откладывается и планируется в декабре.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть