Helsingin Sanomat: финский кабмин скоро объявит об экстренном финансировании энергокомпаний

Правительство Финляндии в ближайшие часы собирается объявить об экстренном финансировании энергокомпаний для стабилизации рынка электроэнергии. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

«Сегодня правительство объявит об экстренном финансировании в размере миллиардов евро для стабилизации рынка электроэнергии», — сказано в сообщении.

Отмечается, что правительство соберется для обсуждения этого вопроса в Доме сословий в 16:00, а после переговоров объявит о своем решении.

В издании добавили, что есть опасения по поводу резкого роста цен на электроэнергию к утру 5 сентября, в начале биржевых торгов. После этого, как уточняет газета, энергетическим компаниям могут потребоваться сотни миллионов или же миллиарды евро дополнительного финансирования, чтобы обеспечить гарантии поставок.

Ранее сообщалось, что магазинам в Финляндии придется закрываться на время зимой из-за проблем с энергией.

Ситуация зимой в энергетике Финляндии во многом зависит от запуска на полную мощность нового, третьего энергоблока АЭС «Олкилуото», который регулярно откладывается и планируется в декабре.