Шольц назвал дату отказа от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ планирует полностью остановить импорт российского газа в декабре текущего года, передает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Германии удалось заполнить подземные газохранилища на 85%.

Кроме этого правящая коалиция согласовала пакет мер поддержки граждан и экономики Германии в условиях энергетического кризиса общим объемом в €65 млрд.

Также глава немецкого правительства заявил, что Россия не может считаться надежным поставщиком газа, так как давно нарушает свои обязательства.

2 сентября стало известно, что «Газпром» остановил «Северный поток» на неопределенный срок из-за неисправности турбины.