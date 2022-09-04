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Шольц назвал дату отказа от российского газа

Шольц: Германия полностью откажется от газа из России в декабре 2022 года

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Emmanuele Contini/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ планирует полностью остановить импорт российского газа в декабре текущего года, передает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Германии удалось заполнить подземные газохранилища на 85%.

Кроме этого правящая коалиция согласовала пакет мер поддержки граждан и экономики Германии в условиях энергетического кризиса общим объемом в €65 млрд.

Также глава немецкого правительства заявил, что Россия не может считаться надежным поставщиком газа, так как давно нарушает свои обязательства.

2 сентября стало известно, что «Газпром» остановил «Северный поток» на неопределенный срок из-за неисправности турбины.

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